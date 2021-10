El ex delantero del PSG declaró que Panamá es superior a Honduras y que debe dejarlo fuera de la carrera por la clasificación.

Julio Dely Valdés que hace unas semanas se hizo viral por sus declaraciones sobre las "trampas" que hacía Panamá en partidos de eliminatoria, volvió a dejar palabras comprometedoras ante el medio Diario Diez. El Panagol declaró que los canaleros son favoritos sobre los catrachos para el próximo encuentro de eliminatoria en el que ambas escuadras se verán las caras en San Pedro Sula.

El ex entrenador inició hablando sobre el momento que vive la selección y el fútbol que está mostrando, "tenemos que analizarlo bien. Panamá se está haciendo fuerte en el Rommel Fernández y sin embargo todavía no ha terminado de cuajar buenos partidos, a excepción el de Jamaica, fuera de casa, los partidos que hemos jugado ante El Salvador y Canadá, no hemos mantenido el nivel que hemos presentado en los otros juegos. Queda esa deuda pendiente de que Panamá recupere el rendimiento que ha mostrado en casa, fuera de ella".

Sobre el siguiente rival (Honduras), dijo que "solemos siempre decir que el rendimiento que están teniendo los equipos en la actualidad es el que debemos más o menos tomar como referencia para decir que equipo llega mejor y creo que Panamá llega mejor que Honduras, más allá de que el último partido nuestro fuera de casa contra Canadá no fue bueno, hago una comparación de ambas selecciones y Panamá llega mucho mejor. Considero que Panamá es favorita para este partido. Además, si consideramos los últimos juegos eliminatorios en Honduras, nos ha ido bastante bien".

También hizo una comparación en cuanto a los jugadores de ambas selecciones. "Creo que Panamá tiene jugadores en la plantilla más rodados, que tienen más partidos, incluso hay muchos de ellos que fueron al Mundial, no así la plantilla que tiene como Selección, Honduras".

"Podemos contar con una mano los jugadores hondureños mundialistas, en Panamá son bastantes, los que tienen muchos partidos en su espalda, en ese sentido tenemos más futbolistas con experiencia. Sin embargo, el nivel que mostró Honduras contra Panamá en la Copa Oro, fue muy bueno. Fue un gran partido, ambas selecciones mostraron buen rendimiento. Pero más allá de que diga que Panamá es favorita, el partido del 12 de noviembre será muy parejo", agregó.

Uno de los hermanos Dely Valdés se refirió al Bolillo Gomez, "para Bolillo es un panorama difícil, como él mismo ha dicho en primera conferencia de prensa cuando fue presentado, llega a tomar una Selección que está en una situación bastante compleja, último en la clasificación y luego es el poco tiempo, los seleccionadores tenemos poco tiempo para trabajar y la única forma que le llegas al jugador es trabajando. Pero tiene una experiencia importante, es una persona capacitada para motivar a sus jugadores, y eso es lo que necesita en Honduras".

Además dijo que Panamá debía dejar afuera de la pelea a Honduras, "te soy sincero, sería bueno dejar a Honduras fuera de pelea. Como panameño, digo, ya que ustedes no tienen tantas opciones, es llegar a San Pedro Sula y sacar esos tres puntos. Nosotros queremos retomar y ser candidatos para pelear por un boleto al mundial. Además, lo he dicho antes, Honduras será una selección peligrosa si se levanta. Panamá tiene que asegurarse que esa selección no se recupere, ser capaz de dar un golpe a Honduras el 12 de noviembre, es decir, sacar de la pelea a un equipo que antes de iniciar era rival directo nuestro".

Panamá enfrenta a Honduras el próximo 12 de noviembre en la séptima jornada de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.