David Faitelson: "México va a jugar ante Panamá, no contra Francia o España"

David Faitelson, periodista mexicano de ESPN volvió al centro de la polémica por sus declaraciones antes del importante compromiso que tendrán las selecciones de Panamá y México el miércoles 2 de febrero en el Estadio Azteca. Ambos equipos se disputarán la fecha 11 del Octogonal Final en un partido que contará con todos los ingredientes para ser un espectáculo total.

Ante la preocupación de los mexicanos por la irregularidad que han mostrado en sus últimos choques de eliminatoria, David Faitelson respondió que el Tri no debe inquietarse por enfrentar a los canaleros. “Increíble que en el fútbol mexicano haya tanto nerviosismo por enfrentar a Panamá en el Azteca… ¿Tan mal estamos?”, manifestó.

Además, agregó que el miércoles no se jugará ante una potencia mundial. “México no esta “en problemas” para clasificarse al Mundial porque no va jugar el miércoles ante Francia, España, Alemania o Brasil. Va a jugar, con todo respeto, ante Panamá en el Estadio Azteca”, escribió el mexicano en su Twitter personal.

Cabe destacar que Panamá nunca ha tenido la oportunidad de vencer a México en partidos de eliminatoria, donde los dos conjuntos suman 8 compromisos jugados, con 5 victorias para los aztecas y 3 empates.

En la actualidad, el Tri se ubica en la tercera posición de la tabla de clasificaciones, mientras que los canaleros en la cuarta (repechaje). Todo esto a falta de cuatro fechas por disputarse y con apenas una unidad de diferencia entre los dos oncenos. Por ello, el encuentro del miércoles será de vital importancia para ambos.