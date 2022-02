Este miércoles 02 febrero estaremos viviendo una verdadera final entre México y Panamá desde el Estadio Azteca por la jornada once de las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final. Ante este escenario, el periodista deportivo David Faitelson criticó las declaraciones del técnico Thomas Christiansen en la previa de este encuentro, en donde aseveró que sus dirigidos no tenían nada que perder en este duelo ante los mexicanos.

Actualmente en la tabla de clasificación la Selección de México se encuentra en el tercer lugar luego de 10 jornadas con 18 unidades, divididas en cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Con 13 goles a favor y ocho en contra. Mientras que por otro lado, la Selección de Panamá está ubicada en la cuarta posición con 17 puntos, repartidos en cinco victorias, dos empates y tres derrotas. Además, cuenta con 14 goles a favor y 12 en contra.

Thomas Christiansen emitió unas interesantes declaraciones en la previa de este encuentro ante México en donde aseguraba que Panamá no tiene nada que perder, a pesar de las circunstancias actuales. "Vamos a ir allá con todo optimismo, creo que no tenemos nada que perder, solo ganar, todo lo que saquemos positivo de México bienvenido sea", puntualizó Christiansen.

Faitelson calienta la previa ante Panamá

Declaraciones que no le gustaron a David Faitelson, quien a través de sus redes sociales dejó un mensaje bastante particular, como para ir calentando la previa entre mexicanos y canaleros. "El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen: "Vamos a ir a México con todo el optimismo, no tenemos nada que perder". ¿Nada que perder? La verdad no entiendo. Es un mensaje equivocado de un director técnico cuyo equipo esta peleando por un boleto para el Mundial", comentó Faitelson a través a de su cuenta oficial en Twitter.

Recordemos que a falta de cuatro fechas las tres selecciones que tendrían un boleto directo al Mundial de Qatar 2022 serían: Canadá, Estados Unidos y México. Mientras que Panamá iría al repechaje. Sin embargo, esta tercera plaza es la que tendría mayor disputa ya que tan solo un punto es lo que separa a mexicanos de canaleros. Y es por ello, que el encuentro del jueves, podría ser determinante para ambos.