Christian Bolaños es uno de los jugadores más importantes en toda la historia del Deportivo Saprissa. De a poco el atacante se ha ganando una vez más el protagonismo con el equipo, sin embargo, el costarricense habló sobre su futuro en los Morados de cara al próximo torneo.

Ante los medios de comunicación locales el tico se sinceró como pocas veces y aseveró haberse sentido muy mal luego de sobrepasar encontronazos con el antiguo timonel. También tuvo tiempo para hablar de qué será de su carrera en el futuro cercano.

Declaraciones de Christian Bolaños

“Me siento bien pero ya llegará el momento para sentarme a conversar con don Ángel, con el presidente, es un momento bonito para buscar el bicampeonato, no pienso más allá, la clave que tengo en mi carrera es pensar en el día a día, no ponerme límites, si me siento bien aquí voy a estar”, aseveró Christian Bolaños.

De esta manera Christian Bolaños dejó claro que se encuentra enfocado en el presente y no piensa en la renovación de su contrato la cual vence este próximo mes de diciembre. El futbolista tico aseveró que aprovechará cada oportunidad con el equipo Morado hasta que llegue el momento de tomar una decisión.