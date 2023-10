Este miércoles, Saprissa y Motagua disputarán el repechaje de vuelta de la Copa Centroamericana de CONCACAF 2023-24. El primer capítulo finalizó 2-2, siendo los Morados los que tienen ventaja por el gol de visitante: un empate 0-0, 1-1 o un triunfo suyo eliminaría al Ciclón Azul, obligado a ganar —sólo lo consiguió una vez— en La Cueva para clasificar a la próxima Copa de Campeones.

Si la paridad persiste en los 90 minutos, habrá tiempo extra. Y si el global tampoco se altera en el alargue, la serie se definirá en la tanda de penales.

Saprissa vs. Motagua: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Saprissa recibirá a Motagua mañana, miércoles 1 de noviembre, a las 18:00 horas de Costa Rica, Honduras y el resto de Centroamérica (19:00 de Panamá), en el Estadio Ricardo Saprissa. La vuelta del repechaje será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y streaming.

Costa Rica: Star+

Star+ Honduras: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN El Salvador: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Guatemala: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Nicaragua: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Panamá: Star+ y ESPN

Saprissa vs. Motagua: cómo llega el Monstruo Morado

El conjunto tibaseño sufrió, pero al final rescató un valioso triunfo 2-1 en casa sobre el colista San Carlos gracias a los goles de Ariel Rodríguez (44′), aprovechando un rebote en el área, y Orlando Sinclair (84′), a pase de Javon East y luego de que Mariano Torres sacara rápido un lateral.

Vladimir Quesada le dio ingreso a estos últimos tres futbolistas, más Salas y Azofeifa, debido a lo complejo que se había vuelto el trámite. “El cómo (del gane) no me gustó, pero yo entendía que así iba a ser el partido. Este equipo tiene una carga física y emocional como no la tiene ningún otro”, aseguró el DT.

Recordemos que la ‘S’ tiene dos bajas confirmadas por lesión: Ryan y Christian Bolaños. Sin embargo, ante los catrachos volvería a sumar minutos Luis Paradela, el único con chances de llegar al clásico nacional ante Alajuelense del próximo sábado, donde se pondrá en juego el liderato del Torneo Apertura 2023.

También estarán de vuelta Kendall Waston y Rodríguez, quienes ya cumplieron su partido de suspensión por acumulación de amarillas en la ida del repechaje.

Saprissa vs. Motagua: cómo llegan las Águilas Azules

Los capitalinos se florearon el fin de semana goleando 4-1 a Real España en el Nacional. Un triunfo que les devolvió el aire y se gestó con los tantos de Agustín Auzmendi (31′) de cabeza, Yeison Mejía (35′), con un remate rasante de zurda, Lucas Campana (69′), ni bien descontó el rival, y Carlos Mejía (84′), definiendo a bocajarro habilitado por Auzmendi.

“No es fácil llegar a un clásico con esta contundencia. El equipo de principio a fin jugó muy inteligente, jugó muy bien (…) Vamos consolidándonos en muchos aspectos. Siempre hay cosas por mejorar, pero creo que el equipo va creciendo como uno pretende. Este triunfo y el partido del miércoles, aunque no lo ganamos, nos han confortado mucho como grupo”, externó el timonel César Vigevani.

Sin embargo, la alegría del triunfo fue mesurada por las lesiones del central Marcelo Pereira, quien será reemplazo por Denis Meléndez, ausente en la ida, y Ricky Zapata, aunque este último viajó con el grupo. Por otro lado, José Escalante y Jairo Róchez no fueron tenidos en cueta por decisión técnica.

Saprissa vs. Motagua: posibles alineaciones para el repechaje de vuelta

Asi formaría Saprissa (4-3-3): Esteban Alvarado; Klíver Gómez, Kendall Waston, Fidel Escobar, Jefry Valverde; Youstin Salas, Mariano Torres, Ulises Segura; Javon East, Ariel Rodríguez y Michaell Chirinos.

Así formaría Motagua (4-3-3): Jonathan Rougier; Carlos Argueta, Marcelo Santos, Denis Meléndez, Ricky Zapata; Walter Martínez, Edwin Maldonado, Juan Ángel Delgado; Lucas Campana, Agustín Auzmendi y Yeison Mejía.

Saprissa vs. Motagua: útimo partido entre ambos

El último cotejo entre Saprissa y Motagua tuvo lugar el pasado miércoles 25 de octubre, en Tegucigalpa, y terminó 2-2. Para los locales hizo un doblete Auzmendi (72′, 89′), mientras que para los ticos anotaron Chirinos (42′) y Warren Madrigal (83′).

