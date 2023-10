Este miércoles, Alajuelense y Herediano volverán a cruzarse en la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana de CONCACAF 2023. Después de igualar 2-2 en un partidazo en el Ricardo Saprissa, donde el Team hizo de local, la Liga llega con ventaja debido al gol de visitante: una derrota o cualquier empate inferior a un 2-2 eliminaría al conjunto florense.

Quien avance a la gran final se medirá a CAI o Real Estelí, que se impuso 1-0 en Managua pero llegará a la revancha con múltiples bajas.

Alajuelense vs. Herediano: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Alajuelense recibirá a Herediano mañana, miércoles 1 de noviembre, a las 20:15 horas de Costa Rica y el resto de Centroamérica (21:15 de Panamá), en el Estadio Alejandro Morera Soto. La semifinal de vuelta será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y streaming.

Costa Rica: Star+ y ESPN

El Salvador: Star+ y ESPN

Guatemala: Star+ y ESPN

Honduras: Star+ y ESPN

Nicaragua: Star+ y ESPN

Panamá: Star+ y ESPN

Alajuelense vs. Herediano: cómo llegan los Manudos

Los dirigidos por Andrés Carevic vienen de imponerse 1-0 a Herediano de forma justa gracias al golazo de tiro libre de Michael Barrantes (50′). De esta forma, consiguieron su cuarto gane el hilo en el Torneo Apertura 2023, apoderándose del liderato hasta que Saprissa venció a San Carlos: el próximo sábado tendrán la oportunidad de arrebatárselo en el clásico nacional.

“Fue un partido muy duro, exigente e intenso. Tácticamente, de parte de los dos equipos, estuvo bien jugado. Importante este triunfo para seguir peleando arriba en el campeonato, además del tema anímico y de confianza. Quiero felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo de jugar cada tres días y estar casi sin descanso”, externó el técnico argentino.

Alajuelense vs. Herediano: cómo llegan los Rojiamarillos

En este último juego, el conjunto de Jeaustin Campos mostró una cara contraria a la de la semifinal de ida. En una discreta primera mitad, su arma más peligrosa fue Gerson Torres. Y en el complemento, ya sin Elías Aguilar —su ausencia se notó—, incomodaron con el disparo de Andy Rojas que tapó Moreira. Para colmo, Fernán Faerrón fue expulsado al 94′ por una falta sobre Góndola.

“Estamos jugando contra un equipo que tiene bastante tiempo de estar jugando juntos, que tiene oficio. Hoy nuestro funcionamiento no estuvo acorde. Cometimos muchos errores no forzados, porque ni siquiera nuestro rival tal vez nos podía inducir al error (…) Nos faltó más tranquilidad con la pelota, estuvimos muy nerviosos, muy forzados”, comentó el ex DT de Saprissa.

Alajuelense vs. Herediano: la estadística que preocupa al Team

Según el periodista Luis Quirós, la última vez que la Liga perdió como local frente a Herediano fue hace seis años: “Desde ese momento al presente pasaron 18 encuentros, 14 en el Estadio Alejandro Morera Soto, dos en el Estadio Nacional y dos en el Estadio José Rafael Meza. En ocho de esos partidos, Alajuelense logró dejar en cero su marco”, escribió en Satélite Deportivo.

Alajuelense vs. Herediano: posibles alineaciones para la semifinal de vuelta

Así formaría Alajuelense (4-3-3): Leo Moreira; Carlos Martínez, Giancarlo González (C), Alexis Gamboa, Juan Luis Pérez; Alex López, Celso Borges, Aarón Suárez; Joel Campbell, Johan Venegas y Carlos Mora. DT: Andrés Carevic.

Así formaría Herediano (4-4-2): Aarón Cruz; Haxzel Quirós, Fernán Faerrón, Everardo Rubio, Darryl Araya; John Jairo Ruiz, Yeltsin Tejeda (C), Allan Cruz, Elías Aguilar; Ángel Sayago y Jesús Godínez. DT: Jeaustin Campos.

Alajuelense vs. Herediano: último partido entre ambos

La última vez que Alajuelense y Herediano se vieron las caras por la Copa Centroamericana fue el 25 de octubre. Aquel día, en La Cueva, protagonizaron un vibrante 2-2: Carlos Mora (7′) y Johan Venegas (49′) anotaron para los Rojinegros, mientras que los goles florenses fueron de Allan Cruz (46′) y Jesús Godínez (50′).

