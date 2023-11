Restan pocos días para que la Liga de Naciones de Concacaf se reanude ya en su etapa de cuartos de final. Son ocho (8) selecciones que buscarán clasificar a las semifinales del certamen y, además, obtener uno de los seis (6) cupos para la próxima Copa América 2024.

Costa Rica, Panamá, Canadá, Jamaica, México, Honduras, Estados Unidos y Trinidad y Tobago, son los elencos que se mantienen vivos en la actual Liga de Naciones. Sin embargo, solo cuatro (4) de ellas, llegarán de manera directa al torneo organizado por Conmebol, mientras que dos (2) jugarán un repechaje.

¿Cuáles serían las posibles llaves del repechaje de Copa América?

Es importante señalar que las series del repechaje de Concacaf, que definirán a las últimas dos (2) selecciones que clasifiquen a la Copa América, se determinarán según la actualización del ranking FIFA que se publicó en noviembre.

A la fecha actual, el ranking FIFA de Concacaf se mantiene así: México (1), Estados Unidos (2), Panamá (3), Canadá (4), Costa Rica (5), Jamaica (6), Honduras (7) y Trinidad y Tobago (8).

De esta forma, las llaves para el repechaje de la Copa América, se repartirían así:

Perdedor entre México y Honduras vs. perdedor entre Canadá y Jamaica

vs. perdedor entre Perdedor entre Costa Rica y Panamá vs. perdedor entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago

¿Cuáles son las llaves de los cuartos de final de la Liga de Naciones?

Los cuartos de final de la Liga de Naciones se jugarán así:

México vs. Honduras

Costa Rica vs. Panamá

Canadá vs. Jamaica

Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago

¿Cuándo inician los partidos de los cuartos de final?

Los cuartos de final de la Liga de Naciones iniciarán el próximo jueves 16 de noviembre con los partidos entre Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago y Costa Rica vs. Panamá. Mientras que el viernes 17 de noviembre jugarían Jamaica vs. Canadá y Honduras vs. México.