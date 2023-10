Esta noche, Inter Miami y Chicago Fire se cruzarán en la jornada 32 de la Major League Soccer (MLS). Sin Lionel Messi, quien continúa recuperándose de su dolencia muscular, la escuadra del hondureño David Ruiz buscará llevarse los tres puntos para escalar posiciones en la Conferencia Este y clasificar a los playoffs.

Inter Miami vs. Chicago Fire: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido

Inter Miami visitará a Chicago Fire hoy, miércoles 4 de octubre, a las 18:30 horas de Centroamérica (19:30 de Panamá y 20:30 ET de Estados Unidos), en el Soldier Field. El encuentro será transmitido EN VIVO por Apple TV contratando también el MLS Season Pass.

Inter Miami vs. Chicago Fire: cómo llegan ambos equipos

El conjunto del “Tata” Martino viene de empatar 1-1 con New York City in extremis gracias al gol de Tomás Avilés (90’+5). Este fue su tercer juego sin Lionel Messi: venían de otro 1-1 con Orlando City y de caer 2-1 en la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo.

Los dirigidos por Frank Klopas están un triunfo —si otros resultados los acompañan— de meterse en zona de repechaje para los playoffs. Recientemente derrotaron 1-0 a New York RB con el tanto de Hassan Ndam.

Inter Miami vs. Chicago Fire: posibles alineaciones por la MLS

La probable formación de Inter Miami: Drake Callender; David Ruiz, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Leonardo Campana y Facundo Farías.

La probable formación de Chicago Fire: Chris Brady; Jonathan Dean, Wyatt Omsberg, Carlos Terán, Miguel Navarro; Ousmane Doumbia, Gaston Giménez, Fabian Herbers, Brian Gutierrez; Jairo Torres; Kei Kamara.

Inter Miami vs. Chicago Fire: tabla de posiciones de la Conferencia Este