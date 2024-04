El talentoso delantero salvadoreño, Harold Osorio, continúa demostrando su excelente forma en la MLS Next Pro. En esta oportunidad, el atacante se encargó de marcar y asegurar la victoria para su equipo, el Chicago Fire II, ante el Carolina Core.

El legionario de El Salvador dejó su huella en el encuentro al convertir un penal en el minuto 45+4 del primer tiempo, sellando así la victoria de su equipo por 2-1. Esta anotación fue crucial para su equipo, que logró mantenerse en la lucha por los primeros lugares en su grupo.

El marcador del partido se abrió con una anotación de Javier Casas para el Fire en el minuto 14, seguido por el gol del visitante Jacob Evans al minuto 76. Sin embargo, el tanto de Osorio desde el punto penal resultó ser el definitivo, asegurando los tres puntos para su equipo.

Este fue el gol de Harold Osorio para el Chicago Fire

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Harold Osorio se convierte en el héroe de su equipo en la MLS Next Pro. En la jornada anterior, el delantero salvadoreño brilló al marcar un impresionante hat-trick de penales en un emocionante encuentro contra el New York Red Bulls II. Aunque el partido terminó 5-5 en tiempo regular, los neoyorquinos se llevaron la victoria en los penales por 4-3.

¿Cuántos goles lleva Harold Osorio en esta temporada?

Esta es la segunda temporada de Harold Osorio en el Chicago Fire II, hasta ahora lleva cinco goles y cinco partidos disputados. Una enorme marca que supera lo hecho el año pasado. El delantero espera seguir ganando ritmo para tener su oportunidad en el primer equipo.

¿Cómo le va al Chicago Fire II en la MLS Next Pro?

Con esta importante victoria, el Chicago Fire II alcanza el cuarto lugar en el grupo A de la MLS Next Pro, acumulando un total de 11 puntos y con un partido menos disputado. El equipo se encuentra a solo tres unidades del líder, Philadelphia Union II, y continúa demostrando su capacidad para competir en la liga.

¡Para los verdaderos amantes del fútbol! Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado con lo último de Fútbol Centroamérica.