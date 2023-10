Este miércoles, Saprissa recibirá a Real Estelí por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023. Un duelo que los Morados saldrán a ganar tras caer 1-0 en el Independencia con un golazo de Bancy Hernández. Aunque el Tren del Norte no se lo pondrá fácil y quiere nuevamente hacer historia en CONCACAF.

Quien se quede con esta serie no sólo avanzará a semifinales, donde se medirá a CAI o Motagua —hoy desempatarán el 1-1 de la ida—, sino que además clasificará a la ronda preliminar de la Liga de Campeones 2024.

Saprissa vs. Real Estelí: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Saprissa y Real Estelí medirán fuerzas mañana, miércoles 4 de octubre, a las 18:00 horas de Costa Rica, Nicaragua y el resto de Centroamérica (19:00 de Panamá), en el Estadio Ricardo Saprissa. El cotejo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y streaming.

Saprissa vs. Real Estelí: cómo llega la ‘S’

Los tibaseños tuvieron una semana tranquila, en la que golearon 4-0 a Guanacasteca con tantos de Ulises Segura, Luis Paradela, Ariel Rodríguez y Kliver Gómez. Si bien Javon East salió lesionado, Vladimir Quesada confirmó que estará disponible al igual que Mariano Torres: “él y yo vamos a tomar la decisión (sobre si jugará o no), me basaré en el punto de vista que me ofrezca”, comentó.

En el caso de Jefferson Brenes y Michaell Chirinos, el timonel reveló que han estado trabajado con el grupo y “vamos a tomarnos el tiempo para definir, quizá alguno aparezca en la lista final, pero sin precipitarnos”.

Saprissa vs. Real Estelí: cómo llega el Tren del Norte

El conjunto de Ottoniel Olivas, por el contrario, perdió 2-0 con ART Jalapa en su último compromiso de la Liga Primera alineando un equipo alternativo: Eber Martínez fue el único de los titulares que sumó minutos. La buena noticia para mañana es que Bancy Hernández está en condiciones de jugar y también Marvin Fletes, luego de cumplir su sanción.

“Venimos a proponer, no a meter a todo el equipo atrás. Hemos demostrado que tenemos oficio pero sabemos a quien tenemos enfrente”, dijo el DT de los estelianos, que quieren volver a anotar La Cueva después de 32 años.