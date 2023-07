De manera oficial Lionel Messi fue presentado como nuevo jugador del Inter Miami de la MLS. Tras su paso por el PSG, el argentino tomó la decisión de continuar su carrera en Estados Unidos. Mientras transcurría todo esto, el periodista guatemalteco Álvaro Morales criticó fuertemente en sus redes al jugador argentino.

Tras visitar varios lugares de Miami y entrenar con el equipo, las redes sociales estallaron con el anuncio oficial por parte del club, que recibió al campeón del mundo con gran entusiasmo. En un emotivo video compartido, Messi se mostró con su histórico número ’10’ y lanzó un mensaje que resonó en todos los rincones: “Sí, muchachos”.

Álvaro Morales cruzó a Lionel Messi

Esta vez, mediante su cuenta de Twitter para echarle la culpa en cierto modo a Lionel Messi de la caída del Inter Miami ante el ST. Louis City (se jugó el sábado 15 de julio en el City Park de Misuri), a pesar de que el Campeón del Mundo ni siquiera participó (se especula con que haga su presentación recién el 21 de julio vs. Cruz Azul por la Leagues Cup).

‘‘Pierde 3 a 0 el Inter Miami. Se nota que ya llega Messi”, ironizó Álvaro Morales con claro tono sarcástico. Pero eso no fue todo, en otro tuit vaticinó que el primer equipo de la institución que preside David Beckham no será campeón del certamen de los Estados Unidos. “El Inter Miami no ganará el título esta temporada. Ni con Messi”.