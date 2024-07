La Selección Argentina, con un Lionel Messi que tuvo que salir lesionado en el segundo tiempo, se enfrentó a una aguerrida Colombia en la final de la Copa América 2024. El encuentro, disputado en el Hard Rock Stadium, fue una verdadera batalla en la que se puso a prueba la resistencia física de ambos equipos. Tras el pitazo final, el periodista de Guatemala Álvaro Morales no dudó en sentenciar al 10 argentino en las redes.

Messi, a pesar de iniciar como titular, no logró mostrar su mejor versión, evidenciando las secuelas de la lesión muscular sufrida en los partidos anteriores. El roce constante y la intensidad del juego dejaron en claro que el 10 de la Selección de Argentina aún no había recuperado completamente su ritmo.

En un duelo intenso por la posesión del balón en el fondo de la cancha, Lionel Messi sufrió una fuerte torsión en su tobillo derecho. El capitán argentino se quedó tendido en el césped, visiblemente dolorido, y generó una gran preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico

Álvaro Morales en su cuenta oficial de X

Álvaro Morales no perdonó a Lionel Messi

“¡Messi no jugará el Mundial! No le da más en lo físico… porque en el carácter y en la personalidad jamás le ha dado. Es un exfutbolista desde hace más de cinco años. Un exfutbolista. Ya no puede. Si tiene sentido común debe retirarse hoy. Le recordaré como el tercer o cuarto mejor de la historia. Solo porque me cae bien“, soltó el polémico periodista guatemalteco Álvaro Morales a través de sus redes.

Pero además, lejos de quedarse con esa brutal crítica, Álvaro Morales comparó situaciones similares que vivió el delantero portugués y tomó partido por el Bicho. “¿Y los Messilovers que criticaban a CR7 por llorar? ¿Les cortaron el WIFI o se quedaron sin saldo?”, comentó el periodista guatemalteco.