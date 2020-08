Tercer caso de COVID-19 en Cartaginés

Un tercer caso de coronavirus COVID-19 se ha presentado en el plantel de Cartaginés, el cual se pudo apreciar tras una nueva ronda de testeos entre los futbolistas de la institución y otros trabajadores de la misma. Así lo confirmó Leonardo Vargas, el presidente de la entidad brumosa.

En diálogo con el programa 120 minutos, el mandamás de la entidad de Cartago explicó: "El Cartaginés tuvo una persona más contagiada, luego de las pruebas que se realizaron el pasado jueves". Sin embargo, indicó: "Un jugador que está ya guardando cuarentena al igual que el resto de la institución".

En cuanto a las determinaciones tomadas, detalló: "La decisión de nosotros ha sido suspender desde el miércoles, previendo lo que puede pasar, pero no podemos tomar una determinación porque el Ministerio de Salud no nos ha dicho qué hacer". Tras esto, remarcó: "No sabemos qué hacer, no hay un protocolo".

Cartaginés tiene 46 personas aisladas por covid-19 https://t.co/2hyE2L6ewC — Frank Arroyo (@FranAG0901) August 18, 2020

Finalmente, en relación a lo que pueda llegar a resolverse, advirtió: "Si finalmente nos dicen que vamos a cuarentena todos, vamos a tener un rezago de 3-4 partidos y no vamos a entrenar durante 15 días para luego volver y jugar".

Por la segunda jornada, a Cartaginés le toca jugar ante Jicaral, mientras que en la tercera deberá medirse ante Saprissa. ¿Cambiará el panorama este nuevo hecho?