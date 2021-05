Esto dice Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut sobre Alex Roldán

Alex Roldán ha sido el tema del día en Guatemala, esto luego que diera a conocer que no tiene contemplado ser parte de la Selección Nacional porque su prioridad es enfocarse en su club Seattle Sounders de la Major League Soccer, rechazando así la propuesta que le hizo hace unas semanas Amarini Villatoro.

“Dijo que su prioridad hoy es el Seattle Sounders, que no es Selección Nacional. Que su prioridad ahorita está en su equipo y que él se va a dedicar a su club. Y que cualquier cosa que queramos saber de él, que nos comuniquemos con su agente”, dijo Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, en una entrevista a ESPN.

“Nosotros somos una Federación, no estamos contratando a un ugador para tener que hablar con agentes. Entonces, simplemente creo que hasta ahí llegó. Él está en su libertad de pertenecer o querer aprovechar vitrina. Nosotros respetamos lo que dice cada jugar. Los que quieran jugar con Selección lo harán y los que no, no”, agregó.

#SeleMayor realizó su primer entrenamiento del microciclo no.6 de trabajo en las instalaciones del CAR ��������⚽️ #VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/7Lt963gDZN — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) May 19, 2021

Aunque Paiz no le cierra del todo las puertas al defensor: “Él tiene las puertas abiertas, siempre y cuando quiera obtener sus papales guatemaltecos. Él no tiene papeles y nosotros no lo podemos obligar la ciudadanía. En el momento que él ya los tenga puede ser llamado, pero sin eso es complicado”.

Por último, el presidente de la Fedefut indicó que Amarini Villatoro también se mostró tranquilo, respeta la decisión de Roldán, por lo que dentro de la planificación del año estará buscando otras opciones en su posición.