“Ya no hay”: Luis Fernando Tena confirma la decisión que nadie esperaba en Guatemala rumbo al Mundial 2026

Guatemala ultima detalles para la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Tres ventanas de dos encuentros cada una los separan del gran sueño, lo que significaría un hecho histórico. Un movimiento inesperado llegó velozmente.

Luis Fernando Tena observa minuciosamente cada uno de los movimientos de sus dirigidos, a casi un mes de los primeros dos partidos. Necesita que la plantilla esté en su mejor nivel. Por eso mismo, tomó una determinación clara en la FFG.

En el Grupo A, La Bicolor competirá contra El Salvador, Panamá y Surinam por el puesto de clasificación directa al máximo certamen internacional. Los dos cotejos iniciales serán con los dirigidos por Hernán Darío Gómez y Thomas Christiansen.

Para ultimar detalles de preparación, Tena entendió que lo mejor para el equipo era cortar de raíz con un elemento que resultaba perjudicial. Los pasos a seguir se darán de otra forma de aquí en adelante. Concacaf no presentó oposición alguna.

Luis Fernando Tena confirmó a la FFG su decisión para las Eliminatorias al Mundial 2026

Luis Fernando Tena confirmó que la Selección Nacional no disputará ninguno de los amistosos rumoreados. De aquí al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, no habrá movimientos en cancha para sus dirigidos. Dio todas las explicaciones.

Tena argumentó que prefiere aprovechar el tiempo sobre el césped para reforzar la idea de juego, misma que trabajó para la Copa Oro 2025. De esta manera, cree que evitará un desgaste logístico estrechamente ligado a los viajes y hospedajes.

Cada uno de los entrenamientos contará con la Selección Sub-23 como sparring del grupo mayor, para mantener un ritmo competitivo. Además, se realizarán las correcciones tácticas correspondientes, en tiempo real y encima de cada jugada.

En cuanto a posibles nuevos convocados, el entrenador explicó que no cuenta con el tiempo necesario para realizar pruebas. El grupo está cerrado y no tiene nada que reclamarle a los futbolistas actuales: “Nos jugamos todo, ya no hay espacio para experimentar”.