David Guzmán arremete contra Rolando Fonseca: "Es muy fácil hablar cuando no estás"

La crisis que está viviendo el Saprissa se profundiza cada vez más y la goleada recibida por 5-0 contra Alajuelense es casi tocar fondo. Los futbolistas del Morado están en el centro de las críticas por sus rendimientos y el más duro de todos fue Rolando Fonseca. El ex-jugador del Sapri atacó a Daniel Colindres y David Guzmán salió a contestarle.

''No conoce el ADN de Saprissa, él (Colindres) fue campeón un par de torneos, pero si conociera la responsabilidad de estar en Saprissa no le perdonan cinco o diez partidos. No saben lo que están representando, no están entendiendo, no son autocríticos, no analizan lo que están pasando, se están comiendo el discurso de no pasa nada'', los dichos de Fonseca en Teletica.

Guzmán salió a responderlo bastante enojado: ''En esta institución se le dio de comer a muchas personas, yo le pido a Dios que cuando me vaya no hablaré de ningún ex jugador o jugador que esté en el momento, porque es muy fácil hablar cuando no estamos. Sé que soy uno de los jugadores más criticados, no pasa nada, voy a seguir dando la cara".

Y agregó: "Lo que me molesta es que hablen de más cuando una persona estuvo en esta institución y se le dio de comer, eso conmigo no va, porque eso no son valores, que no me hable del ADN, nosotros hace un año fuimos campeones, entonces ¿cuál ADN hace falta?, ahí nadie dijo que faltaba el ADN''.

Para finalizar, volveó a arremeter con Fonseca pero sin nombrarlo: "Esto que le está sucediendo a Saprissa da para que muchas personas hablen de más, eso me duele y me molesta porque soy un saprissista más. Se dice de que aquí no se tiene ADN, yo tengo toda mi vida de estar aquí, hay personas que tienen un micrófono y pueden hablar lo que quieran".