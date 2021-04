Saprissa se queda sin entrenador

La Junta Directiva de Saprissa tomó medidas extremas, luego que el equipo cayera goleado por 5-0 en condición de local contra la Liga Deportiva Alajuelense en el Clásico Nacional de Costa Rica y es por eso que se decidió separar de su cargo al entrenador Roy Myers quien no consiguió los resultados esperados en el Torneo Clausura 2021.

La noticia fue dada en la conferencia de prensa después del partido, en donde Myers dio sus palabras de despedida como estratega de los morados, mostrándose triste por la situación, pero confirmando su amor por el equipo, es por eso que aceptó la decisión de no continuar en el banquillo del equipo.

�� Atención: por mutuo acuerdo, se tomó la decisión de que Roy Myers no continuará al frente del primer equipo. pic.twitter.com/sLUbzt7vlx — Deportivo Saprissa �� (@SaprissaOficial) April 19, 2021

“Soy muy saprissista lo llevó en el corazón y los resultados no se han dado. La institución está por encima de cualquier circunstancia y decidimos que lo mejor es no continuar. Estoy agradecido con las personas que nos apoyaron porque creyeron en nosotros”, fueron las palabras que dio Roy Myers al confirmarse su salida.

Por otra parte, Víctor Cordero, gerente deportivo, dio la postura de la directiva: “Me siento totalmente responsable. Definitivamente hay que analizar todo. Esto no es normal, es una situación a la que le debemos encontrar las soluciones y respuestas. No hay excusas, en estos momentos debemos aceptar que nos pasaron por encima y prepararnos para que esto no vuelva a suceder”.

Roy Myers no saldrá en su totalidad de Saprissa, porque ahora volverá a hacerse cargo de las ligas menores del equipo. El estratega se va tras 11 partidos seguidos sin ganar (9 de liga y dos de la Concachampions). El equipo se queda en la sexta posición de la tabla con 22 puntos y por el momento fuera de las casillas de clasificación.