Rubilio Castillo: "El entrenador me ignoraba. Regresaba a mi casa llorando"

El sueño de ir a jugar en Europa es un sueño que no todos pueden cumplir. Así que cuando le llegó la oportunidad a Rubilio Castillo con el Tondela de Portugal no dudó ni un segundo. Sin embargo, no recibió las oportunidades que estaba esperando. Eran casi nulas.

Por esta razón, el hondureño tomó la decisión de confrontar al director técnico del conjunto europeo y preguntarle la razón por la que no lo tomaba en cuenta; cosa que cambio para mal, pues luego de eso no apareció más ni en la lista de suplente.

"Yo llegué a platicar con el técnico, le pregunté qué estaba pasando, qué tenía que mejorar, que no me sentía bien porque todo el mundo estaba jugando y yo era el único que no; no me dijo nada, solo que mi oportunidad iba a llegar y que me quedara tranquilo. Pasó el tiempo, no le volví a decir nada, no me llevaba en lista", remarcó Castillo.

Asimismo, también reconoció que durante todo ese tiempo, Jonathan Rubio fue un gran amigo, pues le daba ánimos a seguir adelante y no darse por vencido. Y debido a los pocos minutos en cancha tomó la decisión de regresar al fútbol de su país.

"Le decía Jonathan Rubio, hermano, yo ya no sé que puedo hacer para poder convencer al entrenador, no sé si convertirme en Messi o Cristiano Ronaldo, le decía en bromas a Rubio. Nosotros teníamos la confianza de platicar de todo, me daba ánimos, me asesoraba".

Sin embargo, la situación no es sencilla. Ya que por temas de contrato, Rubilio deberá volver al Tondela para cumplir con sus obligaciones. "Me toca regresar en enero del próximo año para Tondela, allá veremos qué pasa, esperemos en Dios que las cosas sucedan de la mejor forma". finalizó el jugador centroamericano.