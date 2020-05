Rambo de León se plantea entrar a la política de Honduras

Los caminos a seguir para aquellos futbolistas que terminan su carrera son diversos. Algunos optan por sumirse en una vida fuera de los flashes y las cámaras, otros a ponerse el saco de entrenador y adoptar un nuevo rol, mientras que varios ven con buenos ojos asumir puestos dirigenciales o empresariales, cuando no de agentes.

La política no suele ser un paradero común para ellos, pero esto no aplaca la voluntad de Julio César "Rambo" de León, quien en las últimas horas ha manifestado sus intenciones de volcarse en esta profesión. "Saludos, bendiciones a todos. ¿Qué opinan si me postulo como candidato a diputado?", consultó en su cuenta oficial de Facebook.

Rambo de León con la Selección de Honduras (Foto: Mediotiempo)

Opiniones diversas surgieron en los comentarios, entre quienes lo instaban a proseguir por esa profesión y los que imploraban que no exponga el cariño que la gente le profesa por un puesto así. "La mayoría me conoce. Yo nunca cambiaría mi fe, mi forma de ser, por el poder. O peor, con olvidar de donde vengo", explicó el exjugador.

"Si en futuro entrara, pues será para ayudar a la gente que realmente necesita y, en lo personal, darle lo mejor a mi gente", continuó con su respuesta a uno de sus amigos. Además, dejó también una reflexión general: "Míl gracias a todos, de corazón. Escucharlos es aprender, y sinceramente en un futuro me gustaría ayudar a mi gente".

"Primero seguiré dándole lo mejor a mi señor con el talento que me dio: el fútbol. Después, entrenador. ¡¡En un futuro veremos!!", concluyó con la misiva en un posteo aparte, el cual también recibió cientos de mensajes.