Presidente del Santos volvió a disparar contra Ruiz: "Nunca se esforzó"

La relación entre el Santos de Brasil y Bryan Ruiz es más que compleja. Desde que arribó a la entidad carioca luego del Mundial de Rusia 2018, ha sumado pocos minutos en cancha a raíz de diversos factores. La actualidad encuentra al tico fuera de actividad con el plantel principal, relegado a esporádicas actuaciones con la reserva.

Dichos cruzados también han alimentado fuertemente el mal vínculo que une al costarricense con el Peixe, el cual los directivos han querido acabar con una rescisión de mutuo acuerdo desde hace tiempo, mas el ex Fullham se ha negado repetidas veces para poder cobrar todo lo que le resta hasta finalizar el contrato, a fines de este año.

Bryan Ruiz con La Sele (Foto: Matthew Ashton)

Ahora, el presidente de la institución, José Carlos Peres, ha vuelto a disparar con munición gruesa contra Ruiz: "Hemos tratado de terminar el contrato varias veces. Bryan no pudo establecerse dentro del club y no fue culpa de Santos, ahora está enojado. No sé si es macumba, pero no hay forma de avanzar, y todo parece que tendremos que pagarle hasta el final del contrato".

Tras esto, mencionó tajante: "Cuando estaba el técnico Sampaoli se le dio una oportunidad y manifestó no podía seguir el ritmo del entrenamiento debido al dolor de espalda". Además, añadió sin titubear: "En ningún momento se esforzó más de lo que debería".

Finalmente, en cuanto al salario que percibe el centroamericano, precisó: "No son 600 mil reales (Algo superior a los 100 mil dólares) como dicen. Es poco más de la mitad de eso". Cabe destacar que varias veces han mencionado que el sueldo de Ruiz es uno de los más altos dentro del club.