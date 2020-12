Partidos de hoy 01 de diciembre de 2020: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada

Este martes, 01 de diciembre, habrá una gran cantidad de partidos para poder observar en las pantallas de todo el planeta, que estarán cargados de gran emoción. La mayoría se disputarán por la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga Concacaf.

UEFA Champions League

Para este martes se cumplirá parte de la penúltima jornada de la fase de grupos de la competición más importante del viejo continente a nivel de clubes. Muchos equipos todavía no aseguran su pasaje a la siguiente ronda de los octavos de final y esta fecha será decisiva.

Los ocho encuentros para esta jornada de Champions serán los siguientes: Shakhtar Donetsk vs Real Madrid, Lokomotv vs Salzburg, ambos encuentros a las 11:55 a.m. hora de Centroamérica. De resto los siguientes partidos se disputarán a las 14:00 de Centroamérica. Mönchengladbach vs Inter; Marsella vs Olympiacos; Atlético de Madrid vs Bayern; Liverpool vs Ajax; Atalanta vs Midtjylland y Porto vs Manchester City.

Copa Libertadores

Llega la Copa Libertadores en su etapa de los octavos de final en sus partidos de vuelta para su definición. River Plate vs Athletico Paranaense y Santos vs LDU Quito a las 16:15 hora de Centroamérica. Y para cerrar la jornada lo harán Flamengo vs Racing a las 18:30 hora de Centroamérica.

������ ¡Semana de definiciones en la #Libertadores! Días, horarios y TV de los partidos de Octavos de Final. pic.twitter.com/D76AcxUQCr — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 30, 2020

Copa Sudamericana

La vuelta de los octavos de final llegan a su final con doble jornada para mañana para dos equipos que se quedarán en el camino y otros dos avanzarán a los cuartos de final. Unión vs Bahía a las 16:15 hora de Centroamérica. Deportivo Cali vs Vélez a las 18:30 hora de Centroamérica.

���� ¡Semana de definiciones en la #Sudamericana! Días, horarios y TV de los partidos de vuelta de Octavos de Final.



�� ¿Quiénes se clasificarán a Cuartos?



�� #LaGranConquista pic.twitter.com/Iga6oLadHK — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 30, 2020

Liga Concacaf

Para culminar con la jornada por los cuartos de final, el conjunto de Canadá del Forge FC disputará como visitante su pase ante Arcahaie de la Liga de Haití. Este partido se llevará a cabo a las 19:00 hora de Centroamérica. Además, Marathón vs. Saprissa harán lo propio desde las 21:15 horas (Horario Centroamérica y 22:15 horas en Panamá) en el Estadio Nacional.