Compañero de Keylor Navas en el PSG explotó en contra de la Superliga Europea

El PSG de Keylor Navas es uno de los equipos que hasta los momentos decidió no participar de la Superliga Europea que estará conformada por: AC Milan, el Arsenal FC, el Atlético de Madrid, el Chelsea FC, el FC Barcelona, el FC Internazionale Milano, la Juventus FC, el Liverpool FC, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid CF y el Tottenham Hotspur. Ante la creación de este nuevo torneo, no todos han estado de acuerdo.

Las organizaciones de la FIFA y UEFA no están de acuerdo con este asunto y ya comenzaron a tomar medidas en sus respectivos comunicados. Anunciando graves consecuencias para los clubes que participen en este Superliga Europea. Una de ellas, es no poder participar en cualquier torneo que esté organizado por alguna de estas dos entidades, incluso, con las selecciones nacionales.

Compañero de Keylor Navas indignado por la Superliga Europea

Uno de los futbolistas que mostro su enojo por la creación de la Superliga Europea, fue el español Ander Herrera, compañero de Keylor Navas en el PSG. Quien a través de las redes sociales quiso expresar su opinión sobre este asunto, el cual rechazó categóricamente con un emotivo mensaje.

Mensaje de Ander Herrar en contra de la Superliga Europea / Ander Herrera Twitter

"Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta Superliga avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones", comentó Ander Herrera a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos le roben al pueblo lo que creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del plantea", concluyó el futbolista español.