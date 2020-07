Oficial: Alianza confirmó la salida de Wilson Gutiérrez

Después de varios rumores que ponían en duda la continuidad del entrenador, Alianza hizo oficial la llegada de Wilson Gutiérrez. La directiva de los Paquidermos decidieron terminar con el contrato del estratega colombiano y de toda su cuerpo técnico. El mismo se encontraba en su país pasando la cuarentena junto a su familia.

Uno de los grandes motivos para que no continuara es que no se sabe cuando podrá volver a El Salvador. Debido a la pandemia, el país cuscatleco tiene sus fronteras completamente cerradas y no hay un tiempo definido para la apertura. Los equipos arrancarán los entrenamientos en unas semanas para el arranque en septiembre y no podrían contar con su técnico.

Gutiérrez se encuentra en Colombia pasando la cuarentena con su familia.

"Por la coyuntura actual que atraviesa nuestro país con relación a la pandemia mundial COVID-19, se llegó a un común acuerdo con los profesores colombianos Wilson Gutiérrez ( director técnico) y Gustavo Bustos ( preparador físico) para la suspensión temporal de sus servicios con el club", parte del comunicado que lanzó Alianza.

Y agregaron: "Agradecemos a los profesores Wilson Gutiérrez y Gustavo Bustos por su arduo trabajo en la conquista de la décima cuarta copa de los albos, y por su excelente participación en la liga de campeones de CONCACAF, liderando al equipo a realizar una participación memorable en la serie ante los Tigres de México, logrando un resultado histórico en condición de local y realizando una gran participación en el estadio universitario".

De todas formas, sigue una ventana abierta para el regreso del entrenador cafetero. Gutierrez dejó la duda: "Don Lisandro tiene que tomar la decisión. Otros clubes tienen a alguien encargado (entrenador) mientras se habla de torneo. Esa es una decisión de cada club y con Alianza no sé hasta dónde sea posible esta situación. Con Don Lisandro hemos analizado el tema".