Mexicano que jugó en Honduras: "Te tratan de humillar, se sienten superiores"

Tras el subtítulo de goleo en el Invierno 96 y el campeonato con Chivas en el Verano 1997, el Gaby García llenó su currículum de distintos clubes y Ligas, una de ellas la hondureña en 2002, cuando jugó para el Real España y vivió de todo. Invitado por el entrenador mexicano Juan de Dios Castillo, el ex delantero guanajuatense reconoció que esa aventura le resultó complicada por la diferencia de costumbres y porque además eran peligrosas las carreteras en las que viajaban para jugar como visitante.

El ex futbolista está identificado con el Chivas de México.

“Habían algunos mexicanos que habían ido a Honduras, pero sí es medio complicado: nuestras costumbres, la alimentación es algo complicado, la inseguridad también porque hay mucha allá, pero te tienes que acostumbrar”, recordó García en entrevista con Mediotiempo. Y agregó: “Nomás salíamos a comprar al súper, regresábamos, entrenamientos, juegos, a veces sí me daba miedo cuando íbamos a jugar con otros equipos porque íbamos por la selva por las carreteras para llegar a otras ciudades donde jugaban otros equipos y a veces sí daba miedo”.

El Gaby dejó Chivas en 1998 y luego pasó por Morelia, Correcaminos, Durango, Cruz Azul Hidalgo y después Real España. En ese año por Honduras, el delantero que desde hace 10 años es bombero de Pemex en Salamanca relata que frecuentemente era agredido verbalmente por los aficionados catrachos.

Tras lograr el título de Liga y anotar 6 goles en Honduras, el Gaby no pudo seguir allá porque acusa que no le respetaron su contrato. Al volver a México, García encontró cabida en el Trotamundos de Tijuana, donde se retiró en el 2004. Y cerró: “Yo iba con un sueldo muy bien pagado, se había hecho un buen torneo y no quisieron respetar mi contrato y se hizo todo más complicado”.