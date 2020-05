Matamala señala a Carlos Tábora por marginar a Jonathan Rubio: "Hubo mano negra"

El ex entrenador y formador de jóvenes promesas, Nestor Matamala, atendió en exclusiva a Futbolcentroamérica en alianza con el programa Extra Liga de Radio América. Ahí también compareció el futbolista del Tondela de Portugal, Jonathan Rubio, en lo que terminó siendo una amena charla con demostraciones de afecto reciprocas entre ambos personajes.





Sin embargo, una de las preguntas que se hicieron tuvo que ver con la cantidad de tiempo que el media-punta estuvo ausente de selecciones nacionales sub 17 y sub 20. Pese a mostrar un nivel importante en equipos europeos, la oportunidad para Rubio nunca llegaba, y aquí fue donde su primer entrenador explicó los motivos con nombre y apellido.



Jonathan Rubio, seleccionado nacional de Honduras.





"Lo de Jonathan no tiene absolutamente nada que ver con lo deportivo ni la calidad de los jugadores. El encargado en ese momento de las selecciones menores había solicitado en años anteriores llevar a Jonathan a una gira en Estados Unidos, para llevarlo de refuerzo, por lo que lo conocía perfectamente", empezó contando.





"Todos los fines de semana lo veía jugar en ligas menores, y siempre rehuyó, entonces a mi esas cosas me hicieron estallar. Miré que la primera vez que vino en una concentración en Siguatepeque, yo le dije a Jonathan que estuviera tranquilo, porque el me decía 'Profe fíjese que me pusieron a jugar de volante de contención', entonces no podía. Jonathan esta hecho par a jugar de medio campo hacia adelante; ahora en Europa ha aprendido que también tiene que regresar, pero en ese momento tenía 14 - 15 años", continuó.







" Lo pusieron 30 minutos, entonces yo después hablaba con este muchacho el entrenador el jefe de las selecciones mejores, hablo dedirectamente. Y ojo no estoy diciendo que son malo técnicos, lo que estoy diciendo es quey nosotros nos desanimamos. Cuando yo estaba caído Jonathan me levantaba, y cuando el estaba desanimado, yo lo levantaba. Pedíamos que lo vieran y si no sirve ningún problema, pero ni a eso se atrevieron.", sentenció.