Marcel Hernández reveló por qué dejó de ser capitán en Cartaginés

Si hay algo que llamó mucho la atención en el último torneo fue como Marcel Hernández dejó de ser el capitán del Cartaginés. El delantero tuvo un gran rendimiento en el Clausura 2020. terminó como sub goleador del campeonato quedando atrás de Christian Bolaños por tan solo un gol. Lo que sorprendió fue la perdida de su capitanía. Se dio luego de perder ante Alajuelense y tras el regreso del fútbol.

Sobre esta situación habló el cubano y sorprendió a todos con sus dichos. El atacante reconoció que fue él quien pidió dejar la banda por un tiempo. En una entrevista en el programa 120 Minutos de Radio Monumental contó detalladamente como sucedió todo en una charla con el entrenador Hernán Medford.

A Marcel le quedan todavía casi tres años de contrato con el Cartaginés.

Estas fueron sus declaraciones: "Yo solté la capitanía, no me la quitaron, nadie me quitó nada, yo la solté, le dije al profe no voy a ser capitán, porque lo sentí así, creí que era lo mejor. Luego de que me hubieran regañado sentí un poco de impotencia, estaba molesto, entonces en ese momento dije voy a dar un paso al costado pensando que era lo más sano".

Maximo directivo de Cartaginés de Costa Rica dice que ya cansa la pregunta si el cubano Marcel Hernández dejara el equipo pic.twitter.com/IX8LchuxO8 — Deportivas Cuscatlan (@ccuscatlan) July 6, 2020

Otra decisión que soprendió fue la de dejar de ser el chutador de penales. Marcel cedió eso a sus compañeros y también extrañó a los aficionados. Le consultaron si estaba relacionado a lo de la capitanía, pero lo negó: "Eso no tiene nada que ver, llegó un momento en donde yo dije que lo tire otro".

Dos declaraciones que demuestran su manera impulsiva de tomar algunas decisiones. Veremos si será igual para decir su continuidad o no en los Brumosos. Por el momento, al goleador tiene contrato vigente hasta junio del 2023 y su claúsula de salida es de 150 mil dólares. No será fácil lograr su salida.