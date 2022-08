Liverpool vs Bournemouth: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la fecha 4 de la Premier League

Continúa una jornada más de la Premier League, con un duelo entre dos equipos necesitados de comenzar a sumar de a 3. En primer lugar, un Liverpool que, pese a contar con una nómina importante de jugadores y ser el subcampeón de la Champions League, no ha conseguido una victoria en las 3 primeras jornadas. Enfrente, está el Bournemouth que apenas cuenta con una victoria en este comienzo de campeonato.

¿Podrán hacer fuertes los reds en Anfield? ¿O serán los cherries los que darán la sorpresa en esta jornada?

Liverpool vs Bournemouth: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

El partido entre reds y cherries se realizará en Anfield este sábado 27 de agosto a las 8:00 am hora de Centroamérica (9:00 am hora de Panamá). Y no te podrás perder detalle del encuentro, gracias a la transmisión de los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica : Paramount+

: Paramount+ El Salvador : Paramount+

: Paramount+ Guatemala : Paramount+

: Paramount+ Honduras : Paramount+

: Paramount+ Nicaragua : Paramount+

: Paramount+ Panamá : Paramount+, Csport.tv

: Paramount+, Csport.tv Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

Liverpool vs Bournemouth: ¿cómo llegan los reds?

Los reds no han tenido el comienzo que esperaban. En su primera contienda, tropezaron 2-2 ante un recién ascendido Fulham y luego empataron nuevamente 1-1 ante el Crystal Palace. Sin embargo, el resultado más doloroso vino en la fecha pasada, cuando salieron derrotados 2-1, ante un Manchester United que era colista de la tabla.

Liverpool vs Bournemouth: ¿cómo llegan los cherries?

Los cherries tuvieron un buen comienzo de campeonato, derrotando por 2-0 al Aston Villa. Sin embargo, en dos duelos difíciles contra Manchester City y Arsenal resultaron goleados con rotundidad: 4-0 contra los citizens y 3-0 frente a los gunners.

Liverpool vs Bournemouth: último partido entre ambos

Dada la poca experiencia del Bournemouth en Premier League, no cuentan con un historial tan amplio. Apenas 10 enfrentamientos, en los que el Liverpool ha vencido en 8, 1 victoria cherrie y 1 empate. En su último duelo, en la temporada 2019-2020, serían los reds los vencedores, con goles de Salah (25') y Mané (33'), que sirvieron para remontar el tanto inicial de Wilson (9').