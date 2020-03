Lisandro Pohl lanza un reto a los aficionados del Alianza

El presidente de Alianza Fútbol Club se mantiene siempre activo en las redes sociales, especificamente en su cuenta de Twitter.

En esta ocasión, Lisandro Pohl ha aprovechado a la plataforma para 'retar' a los aficionados de los paquidermos, ya que muchos se han quejado de los elevados precios de los boletos para ir al estadio a ver al equipo.

Sostener una planilla tan cara coomo la del campeón nacional no es fácil; sin embargo, el costo de las entradas al partido contra juego ante Jocoro es bastante accesible. Ante esto, el mandamás del club no se guardó su pensar y mandó este mensaje:



"Bueno para los que siempre piden precios bajos, vamos a ver si es cierto que llegan acompañar al equipo y apoyarlo no sólo por tratar de terminar en primer lugar en la primera vuelta, sino por la gran serie contra TIGRES, hoy demostremos con hechos", publicó.