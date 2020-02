Lisandro Pohl explotó contra periodistas del Canal 4 y los tildó de "antialiancistas"

Lisandro Pohl, presidente de Alianza de El Salvador, manifestó un alto grado de enojo contra el relator y el comentarista que llevaron a cabo la narrativa del partido ante el FAS para Canal 4, el último sábado por la sexta fecha del Clausura 2020.

Puntualmente, la rabia del dirigente se centró en que la dupla de la transmisión cuestionó la expulsión de Hugo Bargas, cuando a los 8 minutos del segundo tiempo realizó una entrada muy dura desde atrás a Landaverde.

"P.... disculpen la mala palabra, pero dudar que era de roja directa, no j...n, no se que ven. De verás me avergüenzo escribir así pero quitense el antialiancismo, hay que ser primero profesional y para eso hay que ser objetivo", tuiteó furioso Pohl.

Tras aclarar que no es culpa del medio, sino de los periodistas al ser apreciaciones personales, concluyó: "En todos los comentarios que tienen que ver con Alianza, si algo lo favorece lo critican y si es al contrario lo ponen en duda. Igual fue en la final con la lesión de Marvin: pudieron romperle los ligamentos y tampoco mereció la roja, es difícil explicar".