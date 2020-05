¡Limón perdió licencia para jugar en su estadio!

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol tomó la decisión de retirar el aval para el estadio Juan Gobán de Limón. Esta medida se acordó luego de verificar los incumplimientos en el protocolo sanitario y el plan remedial en el partido de la fecha 17 entre Limón FC y La U Universitarios.

Recordemos que el protocolo de bioseguridad como el plan remedial son obligatorios para que los clubes de Primera División puedan utilizar sus estadios, según se acordó con los Ministerios de Salud y Deporte para que el fútbol retomara su actividad bajo condiciones muy controladas en medio de la actual emergencia nacional.

De acuerdo con un informe levantado por el fiscal de la Fedefútbol para este partido, se presentaron las siguientes situaciones:

Había personas que no estaban debidamente identificadas sin sus respectivos cubrebocas 1,5 horas antes del inicio del partido. En la entrada norte por donde ingresaron los árbitros no se contó con lavamanos, jabón ni gel. Una vez ubicados en el camerino solo encontraron jabón, después de ser solicitado se les proporcionó alcohol en gel y toallas.

El distanciamiento se cumplía hacia los lados pero no de frente y de espalda y el pasillo a los camerinos donde se ubicaron los jugares del equipo casa es sumamente angosto (Camerino casa).El espacio de los jugadores visita no permitía comodidad ni distanciamiento al momento de cambiarse sus respectivos uniformes (Camerino visita). Fue difícil la supervisión ya que no se contaba con lavamanos fuera de los camerinos y en el caso de Limón que sí lo tenían al pie de la cancha, no lo utilizaron.

El presidente del Comité de Licencias, Jorge Gutiérrez, explicó que el retiro del aval se dio como parte de las competencias de ese órgano para verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. Además, el acuerdo del Comité de Licencias no tendrá apelación, por lo cual, el club limonense deberá utilizar una cancha alterna en los compromisos que le restan como local.