Larín contó que se va de Alianza y aseguró que nunca volvería a FAS

Hace pocos días es conoció la noticia de que Alexander Larín dejaría de ser jugador de Alianza FC. El mediocampista no llegó a un acuerdo para renovar su contrato que vence en junio de este año y no estará para la próxima temporada. La idea de él y su representante es que pegue el salto y vaya a jugar a Europa. El único impedimento es el coronavirus que no solo no lo deja poder viajar, sino que no le permite desvincularse de los Albos hasta que se de por finalizada la Liga Nacional.

Sobre esto habló en una entrevista con El Gráfico: "No llegamos a un acuerdo, ya todo estaba avanzado en la renovación pero no me aceptaron una cláusula sobre una opción que tengo de ir al extranjero. La cosa es que mientras no den por finalizado el torneo del país donde puedo ir, no pueden hacerlo oficial. Uno quiere trascender en todas las áreas, pero don Lisandro Pohl, director ejecutivo del Alianza, no me lo aceptó".

Además de confirmar su salida de los paquidermos, confesó que no volvería a ir a uno de los clubes que lo vio brillar en El Salvador: "Está más que claro que yo no volvería a jugar con el FAS, eso está más que claro. Por ética mía, no lo haré. Los respeto como club pero no regresaré ahí. Ahora que se hizo oficial mi salida del Alianza no tengo duda que me llamarán de otros lados y espero solventar mi incorporación cuanto antes".

Larín quiere su cuerta chance en el exterio, tras jugar en Juárez (México), Herediano (Costa Rica) y Comunicaciones (Guatemala). Sabe que con la pandemia no es para nada fácil y, por eso, no descarta la posibilidad de continuar en El Salvador, aunque ya explicó las instituciones a las que no se unirá. Resta saber si hay otro equipo importante de centroamérica que ponga sus ojos en el volante de 27 años.

Él y su representante se encuentran a la espera de que se empiece a normalizar el mundo de fútbol. Como las ligas están paradas y hay chances de que se reanuden, todavía no hubo avances en los mercados de pases. En cuanto se empieza a reanudar o se suspendan de forma definitiva, podrá empezar a negociar su llegada a un nuevo lugar. Por lo que da a entender el futbolista, hay muchas chances de que termine dando sus primeros pasos en el fútbol del viejo continente.