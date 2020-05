La dura crítica de Marcel Hernández contra sus compañeros del Cartaginés

Cartaginés dejó una gran oportunidad de meterse dentro de los clasificados a semifinales del Clausura 2020, luego de haber caído en condición de local por 2-0 ante el Alajuelense, en lo que fue la jornada de reanudación del certamen luego de un parate de casi dos meses a raíz del coronavirus COVID-19.

Esto sin duda deja con un sabor amargo a los futbolistas del elenco local, aunque uno en particular fue claro al respecto: Marcel Hernández. El cubano entró más adelante en el partido, y tras el mismo disparó contra sus propios compañeros en diálogo con la prensa que se hizo presente en el duelo.

Cartaginés cayó 2-0 contra Alajuelense (Foto: Prensa Cartaginés)

"Para uno es difícil ver el partido desde arriba y que la única voz que se escucha de Cartaginés es la mía, cuando hay once jugadores en el terreno de juego", indicó de manera contundente, a lo cual luego agregó: "Eso no puede ser, eso si memolesta. Tiene que haber actitud, eso los jugadores lo tienen que entender".

El ingeniero Alex López cumplió su partido número �� con La Liga y además fue protagonista en nuestra jugada Mobil. ⚽️�� pic.twitter.com/tbkvmVxSyo — L.D.A. (@ldacr) May 20, 2020

Varios de sus compañeros se mostraron en desacuerdo con sus declaraciones. "Yo en lo personal confío en todos mis compañeros. Sé que todos estamos conscientes de lo que nos jugamos. Las cosas no nos salieron bien, pero no es falta de actitud. No podría decir eso", manifestó por su parte Carlos Hernández.

Además, Jonathan Hansen opinó en diálogo con La Mundialista: "Yo creo que, más que todo, fue que La Liga nos sorprendió. Ellos salieron a buscar el partido desde el primer minuto y nos sorprendió. Nosotros no tuvimos las armas para contrarrestar eso, pero eso fue todo".