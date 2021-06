Excompañero de Keylor Navas le envió un fuerte mensaje al PSG

Luego de una temporada bastante irregular para Keylor Navas y el PSG tras quedarse sin la Ligue 1 y la UEFA Champions League: los dos torneos más importantes de la campaña, al parecer las cosas no han terminado para el conjunto parisino. Si bien tienen un proyecto a largo plazo, tomando en cuenta la renovación de Neymar, Navas y otros jugadores importantes, no todos salen bien del club francés.

Recordemos que esta misma temporada decidieron no contar más con los servicios del entrenador Thomas Tuchel para contratar a Mauricio Pochettino, y al parecer esta jugada salió bastante mal. Luego de que el alemán llegara a la final de la UEFA Champions League la campaña pasada con el equipo tras perderla, tuvo su revancha con el Chelsea para levantar su primera Copa de Europa luego de vencer al Manchester City.

¡Mensaje claro del brasileño!

Pero no fue el único quien tuvo dicha revancha, curiosamente el central brasileño Thiago Silva luego de salir del PSG rumbo al Chelsea, al parecer las cosas no terminaron bien, tomando en cuenta las palabras del sudamericano de 36 años de edad. "La presión que teníamos en el PSG para ganar esta Champions, cada vez que nos eliminaban todos encontraban un culpable, y muchas veces era yo. Fue una pena, hice todo por ese equipo, intenté darlo todo pero lamentablemente no logré llevar esta Champions a París", comentó el brasileño.

"También es importante hablar de Lampard, sin él hubiera sido difícil fichar a Thiago Silva. Gracias a él por dejarme llegar al Chelsea, hoy estoy muy feliz, espero que él también. ¿Futuro? Veremos, no podemos decirlo ahora, tenemos que pensar temporada tras temporada para saber exactamente qué puede pasar", finalizó el centro del Chelsea.