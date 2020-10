Futbolista costarricense tiene como ejemplo al mexicano Omar Bravo

Uno de los delanteros que más experiencias han tenido en el fútbol mexicano, ha sido Omar Bravo, que luego de ser un histórico jugador para las Chivas de Guadalajara durante tres etapas y una larga trayectoria en otros clubes, ha servido para ser ejemplo de muchos jóvenes que comienzan en esta carrera en el mundo del fútbol.

En esta oportunidad, es el caso del futbolista costarricense Malik Rodríguez, actualmente milita en los Leones Negros de la Liga de Ascenso de México, equipo donde también compartió con el exfutbolista Omar Bravo. Al compartir vestuario, entrenamientos y partidos, el jugador centroamericano ha encontrado en el mexicano un gran ejemplo a seguir.

"Cuando llegué estaba Omar Bravo. Es un jugador histórico del Chivas, él fue una de las personas con quién conversé mucho. Me sentaba a su lado y me dio consejos, me contó de sus experiencias, fue de gran ayuda para mí, sobretodo para moverme dentro de la cancha”, afirmó Malik Rodríguez para ESPN.

“Al principio me costó un poco adaptarme al equipo, pero los compañeros me recibieron muy bien y Omar Bravo fue uno de mis principales soportes. Estoy muy agradecido con él porque ahora intento aplicar los consejos que me dio antes de su retiro. Omar es una gran persona”, sentenció Malik Rodríguez.

Gran gol del costarricense Malik Rodríguez en México pic.twitter.com/yjDBnzt6mr — TD Más (@tdmas_cr) September 11, 2020

A sus 23 años, Malik juega como extremo y se puede desempeñar por ambas bandas, incluso se acomoda bien en media punta. Con todos lo consejos reicibidos por Omar Bravo, espera poder aplicarlos dentro del terreno de juego en beneficio de su juego y su carrera como profesional