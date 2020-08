Fito Zelaya confesó dónde le gustaría retirarse

Después de muchas idas y vueltas, se confirmó el regreso de Rodolfo Zelaya a Alianza. El futbolista tuvo que viajar hasta México para cerrar su salida del Celaya, equipo de la Segunda División. El gran motivo de su salida se debió a que no habrá ascensos durante más de 5 años en la liga azteca y no tenía sentido seguir compitiendo allá.

Sobre su regreso a los Paquidermos, Fito se mostró feliz por el gran esfuerzo que se hizo para que volviera: “Estoy contento, agradecido con la junta directiva, con el presidente don Fito (Salume) por la contratación, por haber llegado a mi casa nuevamente. Ahora a seguir trabajando, a tratar de ayudarle al equipo y a seguir cosechando éxitos como se viene siendo en los últimos años”.

Fito buscará volver a ser campeón con la camisa de Alianza. (Twitter)

Pero no quedó ahí, también contó dónde piensa terminar su carrera: "Me he sacrificado dentro de la cancha y he ganado títulos, eso es la recompensa que me queda, que la afición siempre me recuerda. Como lo he dicho abiertamente, el sueño mío es retirarme en Alianza, pero eso lo irá diciendo el futuro, quiero aprovechar esta oportunidad, hacer las cosas bien y poder ganar más títulos con Alianza”.

Trayectoria de Rodolfo Zelaya // Equipos desde su debut en @primerafutboles



�� pic.twitter.com/lHseUB7dGj — Saut ���� (@rivasaut) August 8, 2020

También se refirió a las ofertas que tuvo durante estas semanas: “Habían algunas opciones, pero uno ve las condiciones que hay, al final yo decido, a veces, las opciones que hay, pero decidí regresar a Alianza donde estoy tranquilo y estuve tranquilo. La prioridad es siempre hacer las cosas bien y ahorita no puedo decir si es mi última etapa en Alianza, hay mucha gente que ya lo quiere retirar a uno con 32 años, al final depende como vayas sintiendo el cuerpo".

Se ilusionan todos los aficionados de los Elefantes con este refuerzo. Quieren volver a ser los máximos candidatos para quedarse con el torneo nacional y también con la Liga Concacaf. La competición arrancará en poco tiempo y Zelaya buscará convertirse en uno de los jugadores más destacados de la competición.