Erick Rivera revela toda su ambición: "No vine a pasear"

El atacante salvadoreño, Erick Rivera, ya comenzó a destacarse en el fútbol sudamericano. Con una asistencia y un gol en tan solo dos partidos, el futbolista ha dejado una gran impresión en su equipo el Aurora.

Después de ser la figura en el clásico de Cochabamba entre Aurora y Wilstermann, el cuscatleco ha asegurado que no fue a pasear a Bolivia, y quiere más.

En una charla con "Los Provocadores", Rivera se sinceró y habló de su gran actualidad, que también se debe a la confianza que le ha brindado su entrenador, Francisco Argüello:



"Tengo la confianza de que no he venido a pasear. cuando pude hablar con el profesor me dijo que siempre siga hacia adelante. Estamos haciendo bien las cosas" aseguró.

Por último, también tuvo buenos deseos para su colega y compatriota, Roberto Domínguez. El zaguero juega en el Bolivar, equipo con el que Aurora pelea el primer lugar, pero de todos modos le deseó lo mejor: "Ojalá tenga minutos, cuando le den la oportunidad, no la va a soltar" concluyó.



Erick Rivera, salvadoreño del Aurora de Bolivia.