El mejor 11 de la década de Costa Rica en el FIFA

El FIFA es uno de los videojuegos más comprando, así como el predilecto (junto al PES) de aquellos que aman el fútbol. Su completa interfaz con gran cantidad de selecciones, ligas, clubes y jugadores, así como su realista jugabilidad, son factores claves para entender el fenómeno que acarrea.

También hay que tener en cuenta su vigencia. El mismo ha estado en el mercado desde hace más de 20 años, y fue evolucionando a la par que lo han hecho las consolas, así como creciendo con cada niño que desde su infancia disfruta de poner en práctica sus dotes en el fútbol virtual junto (o contra) sus amigos.

Stay safe. Stay home. Play together. pic.twitter.com/raF2o09sVn — EA SPORTS FIFA #stayandplay (@EASPORTSFIFA) March 24, 2020

Es por esto que existe una gran base de datos, más teniendo en cuenta la modalidad del Ultimate Team que produjo diferentes versiones de mismos jugadores. Por ello, te mostramos a continuación el mejor equipo titular que se puede armar de la última década, íntegramente formado con representantes costarricenses.

El mejor equipo del Ultimate Team del FIFA que tiene Costa Rica en la década

El arco no está en discusión, Keylor Navas la defiende con el mejor puntaje de todo el plantel: 90 puntos, a raíz del Festival de Fútbol que salió en 2018. La zaga la componen Bryan Oviedo (IF del FIFA 18 - 79 val.), Giancarlo González (FIFA 19 - 77 val.), Kendall Waston (IF del FIFA 18 - 83 val.) y Cristian Gamboa (FIFA 18 - 75 val.).

El mediocampo lo integran Bryan Ruiz (TOTS del FIFA 16 - 85 val.), Celso Borges (FIFA 18 - 78 val.), Michael Barrantes (IF del FIFA 13 - 74 val.) y Cristian Bolaños (FIFA 12 - 75 val.). Finalmente, la delantera la completan Joel Campbell (IF del Festival de Fútbol FIFA 18 - 87 val.) y Álvaro Saborío (IF FIFA 12 - 79 val.). La valoración total de la plantilla asciende a 82, con una química de 97.