El Choco Lozano contó una anécdota con Karim Benzema

Con un gol del Choco Lozano, el Cádiz consiguió un triunfo histórico sobre el Real Madrid, en partido que correspondió a la sexta jornada de la Liga Española. Esto le permitió al hondureño aparecer en las portadas de todos los diarios del país, al mismo tiempo que Teófimo López se coronaba campeón mundial de los pesos ligeros de boxeo.

Sin emabrgo, el atacante catracho también pudo hacer realidad uno de sus sueños más grandes: conocer a su ídolo deportivo, Karim Benzema. Pero no sólo eso; en una entrevista exclusiva para LaLiga, el ex jugador del Barcelona B confirmó que le pudo pedir la camiseta a su colega francés al terminar el encuentro.

“Le pedí la camiseta y me la dio. Si no, se la quitaba a la fuerza", empezó contando entre risas. "Yo lo he contado porque siempre ha sido mi delantero que yo he admirado siempre, mi delantero referencia. Uno siempre tiene un jugador favorito porque se identifica con su estilo", afirmó en relación a las 'similitudes' técnicas de juego que ambos puedan tener.

"Cuando jugamos contra el Madrid yo dije que quería esa camiseta. Después del partido se la pedí y me la dio sin ningún problema, súper amable y humilde, por eso aún más es mi delantero”, concluyó.