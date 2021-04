David Guzmán recibió fuertes críticas por los aficionados del Deportivo Saprissa

Sin lugar a duda una de las peores semanas para el Deportivo Saprissa se avecina luego de perder el Clásico Nacional ante la Liga Deportiva Alajuelense por un contundente (0-5) en casa. Lo cual trajo como consecuencia no solo el malestar en los aficionados Morados, sino también en el despido de su entrenador Roy Myers quien no consiguió los resultados esperados en este Torneo Clausura 2021.

Para añadir un poco más además de sufrir esta derrota en el Clásico Nacional hubo un intercambio de regalos entre el ex-jugador del Saprissa Daniel Colindres y David Guzmán. El cual salió a responderle con unas fuertes declaraciones. "Lo que me molesta es que hablen de más cuando una persona estuvo en esta institución y se le dio de comer, eso conmigo no va, porque eso no son valores, que no me hable del ADN, nosotros hace un año fuimos campeones", expresó David Guzmán.

A través de las redes sociales, los aficionados del Deportivo Saprissa se expresaron fuertemente en contra del jugador David Guzmán por su rendimiento con el equipo durante este torneo. El cual para ellos, no ha estado a la altura ni al tono de lo que el equipo Morado ha estado demandando para mejorar su presente.

Foto: Prensa Saprissa

Por otra parte, Víctor Cordero, gerente deportivo, dio la postura de la directiva: “Me siento totalmente responsable. Definitivamente hay que analizar todo. Esto no es normal, es una situación a la que le debemos encontrar las soluciones y respuestas. No hay excusas, en estos momentos debemos aceptar que nos pasaron por encima y prepararnos para que esto no vuelva a suceder”, puntualizó sobre la situación y el presente actual del equipo.