El Salvador vs México se jugará a estadio lleno

Concacaf ha dado a conocer que para el partido de la noche de hoy entre El Salvador y México que pelearán por el liderato del Grupo A de la Copa Oro 2021, se disputará con un aforo máximo en el estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas, por lo que no hay dudas que las emociones estarán en las gradas y en el terreno de juego.

Los aficionados que todavía no cuentan con boletos no deben acercarse al estadio hoy, ya que no se estarán vendiendo en la taquilla del estadio. Por ahora, una cantidad muy limitada de boletos está todavía disponible a través de GoldCup.org y es probable que se agoten en un corto tiempo debido a lo llamativo del compromiso.

Capacity crowd expected for Mexico vs El Salvador Gold Cup Match at Cotton Bowl Today, July 18https://t.co/liBDmxcU5Y

Se espera un aforo máximo para el partido de hoy ente Mexico y El Salvador en el Cotton Bowlhttps://t.co/Wb07d9vWxH — Gold Cup (@GoldCup) July 18, 2021

Se recomienda a los aficionados que ya cuentan con boletos para el partido, programado para las 21:00 horas hora local y 20:00 de Centroamérica, llegar temprano para evitar el tráfico y disfrutar del Fan Zone presentado por Toyota para tener la oportunidad de ganar premios, disfrutar de los juegos y tomarse fotos con el trofeo de la Copa Oro.

Este anuncio sigue a la noticia de que varias jornadas de la Copa Oro se agotaron oficialmente, incluyendo partidos en el BBVA Stadium de Houston y Children’s Mercy Park en Kansas City, así como la final del torneo, a jugarse en el Allegiant Stadium de Las Vegas, que se agotó en solo 90 minutos (la venta total más rápida en la historia del torneo).

Los boletos para el partido del Grupo A jugándose simultáneamente en el Toyota Stadium de Frisco, entre Guatemala y Trinidad y Tobago donde ambos se estarán jugando por el tercer lugar, así como los demás partidos de la Copa Oro, están disponibles a través de GoldCup.org.