Cuál selección de Centroamérica defraudó más en Copa Oro

Un duro golpe para el fútbol de Centroamérica al quedar sin representantes en la Copa Oro en la fase de semifinales. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, no pudieron lograr los objetivos planteados en esta edición. A pesar que desde el inicio las selecciones de México y Estados Unidos eran las favoritas, se esperaba un papel más digno por parte de los centroamericanos. Por eso, desde Fútbol Centroamérica repasamos cómo fue el camino de cada selección y dejamos la interrogante de quién fue el combinado que defraudó más en esta Copa Oro.

Cuál selección defraudó más en Copa Oro

Costa Rica | La selección costarricense había comenzado con el pie derecho esta Copa Oro, al menos era lo que demostraba en la fase de grupos. La cual terminó invicta, con tres victorias, con seis goles a favor y dos en contra. Pero en una zona compartida con Suriman, Jamaica y Guadalupe, casi que era una obligación clasificar de primeros. En los cuartos de final les tocó enfrentar a la Selección de Canadá, un seleccionado canadiense que no era favorita al no contar con sus máximos referentes. Costa Rica perdió (2-0) y se quedó afuera del torneo. Pero no solo fue el resultado, sino también las formas, ya que se despidieron de la Copa Oro ante Canadá prácticamente sin rematar al arco.

El Salvador | Por otro lado, los salvadoreños la tuvieron un poco más complicado en su grupo al compartir zona con México, Guatemala y Trinidad y Tobago. Sin embargo pudieron clasificar en el segundo lugar con dos victorias y una derrota. Ese único encuentro en el que perdieron ante México (1-0) mostraron una gran imagen, por lo que había bastante expectativa. En los cuartos de final les tocó enfrentar a Qatar (selección invitada) y hasta ahí llegó el sueño. (3-2) en un partidazo en donde El Salvador fue de menos a más, pero no alcanzó para la remontada y quedaron eliminados en los cuartos de final.

Guatemala | La selección guatemalteca registró un nuevo fracaso luego de haber quedado afuera en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y también en la ronda preliminar de esta Copa Oro, recibió una nueva oportunidad debido a que Curazao no pudo participar por contagios del COVID-19. Compartió grupo con México, El Salvador y Trinidad y Tobago. Se despidió en el último lugar del grupo con un solo punto, dos derrotas, marcando un solo gol en tres presentaciones.

Honduras | Los catrachos eran otro seleccionado favorito en Centroamérica para al menos estacionarse en las semifinales del torneo. Clasificaron en el segundo lugar de su grupo debido a que perdieron (2-0) ante Qatar, resultado que los privó de adueñarse de la cima. En los cuartos de final se enfrentaron a la Selección de México, que si bien era favorita, los catrachos tuvieron varias bajas producto del COVID-19. Sin embargo, la imagen mostrada no fue la mejor y con un contundente (3-0) le dijeron adiós a la copa en los cuartos de final.

Panamá | La selección panameña compartió grupo con Honduras, Granada y Qatar. Pero tomando en cuenta los grandes jugadores que tenía, se esperaba mucho más de los canaleros. Tan solo pudieron registrar una victoria entres partidos. Consiguiendo tan solo cuatro puntos que los condenó al tercer lugar del grupo y ni siquiera clasificar a los cuartos de final.