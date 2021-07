La Concacaf anunció nuevos premios individuales anuales

Concacaf anuncia nuevos premios anuales enfocados en las categorías Jugador y Jugadora del Año

Detalles: https://t.co/RcJRTtfcXy



Concacaf launches new annual awards focused on Men’s and Women’s Player of the Year categories

Details: https://t.co/JjLh8kEkeO pic.twitter.com/J60UsEmL8j