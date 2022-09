El guardameta del Guastatoya de Guatemala, el costarricense Adrián De Lemos, habló sobre quién es el mejor arquero del área y aprovechó para resaltar al arquero de la Selección de Guatemala, Nicholas Hagen, y al portero de Honduras, Luis López.

El legionario tico conversó en entrevista con Radio Columbia y fue claro en decir que "Buba" es el mejor guardavallas de las ligas centroamericanas por sus destacadas actuaciones con Real España, sin embargo, ponderó a Hagen, quien juega con HamKam de Noruega.

“Quitando a Keylor Navas, es una competencia durísima entre Buba y Hagen. Al Buba todos lo conocemos, su gran trayectoria en Honduras y también destaca con su equipo. Es un porterazo”, declaró el experimentado arquero tico.

De Lemos añadió: “Buba juega en Honduras y Nico en Noruega, no sé si será diferente. Nicholas está a un nivel impresionante. Para mí son los mejores de Centroamérica (quitando a Keylor Navas). Buba no es el mejor, si lo comparamos con Nico... No tengo uno preferido”.

Tanto Hagen y López como Navas ya se han enfrentado en varias ocasiones por juegos eliminatorios, Copa Oro y hasta amistosos, sin embargo, actualmente son catalogados como los mejores de la región. Eso sí, el futbolista del Paris Saint Germain está muy por encima de los otros.