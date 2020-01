Bryan Ruiz manda contundente mensaje al Santos de Brasil

El futuro del futbolista tico sigue siendo incierto. El "Capi" Ruiz viajó nuevamente a Brasil después de unas vacaciones en suelo tico, y aprovechó para charlar un rato con los medios de comunicación.

Pese a que el Santos ha buscado llegar a un acuerdo para finiquitar el contrato de Ruiz, el mismo jugador ha dejado en claro que no habrá negociación si no se le paga todo el contrato.

"Yo tengo contrato hasta diciembre. Nunca he dicho que yo no voy a jugar, si ellos quieren, yo juego", empezó diciendo.

El ex Fulham también explicó su postura concierne a lo que él considera justo: "Hasta que ellos no cumplan con los deberes, no se podrá lograr (rescindir contrato), yo solo pido que se me pague lo que se negoció", sentenció.



Bryan Ruiz antes de viajar hacia Brasil, pues está citado a la pretemporada de su club.