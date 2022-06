La Selección de Nueva Zelanda cayó (1-0) ante Perú, a pocos días del repechaje vs Costa Rica por un boleto al Mundial de Qatar 2022.

Nueva Zelanda no pudo ante Perú a pocos días del encuentro previo al repechaje vs Costa Rica por un boleto al Mundial de Qatar 2022. Con una anotación de Gianluca Lapadula (69) los sudamericanos se quedaron con el triunfo en este amistoso. Sin embargo, el arquero neozelandés Oliver Sail, fue el gran protagonista de este encuentro, ya que la única anotación vino gracias a un error de su parte luego de que no pudiera controlar el balón con los pies.

Recordemos que ambas selecciones estarán jugándose su última carta para conocer si van al Mundial de Qatar 2022. Perú deberá medirse ante Australia por el repechaje, mientras que Nueva Zelanda hará lo propio ante Costa Rica. Esta era la penúltima prueba para los neozelandeses previo al encuentro ante los ticos y si bien el resultado fue una derrota por la mínima, el error de Oliver Sail fue escandaloso y algo así sería imperdonable ante los centroamericanos.

Cuando transcurría el minuto 70 del segundo tiempo, Oliver Sail recibió un pase rastrero por parte de uno de sus defensores y al momento de querer controlar el balón con su pierna izquierda, esto generó un rebote, perdiendo el control de la situación y Gianluca Lapadula aprovechó para marcar el único tanto del encuentro. Con este error, Nueva Zelanda perdía el encuentro ante Perú.

Ahora, Nueva Zelanda se medirá ante Omán el próximo jueves 09 de junio en Doha, Qatar. Este será el último partido antes de medirse a Costa Rica el próximo 14 de junio en el estadio Ahmad Bin Ali, por un boleto al Mundial de Qatar 2022. A partido único, será un duelo de mucha Fricción en donde una de las dos selecciones se quedará sin ir a la Copa del Mundo.