Anécdota: el mano a mano que 'Rambo' León le ganó a Totti, Pirlo, y Del Piero

En una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook, el ex jugador hondureño "Rambo" Léon contó una anécdota para el recuerdo, de los tiempos en los que jugaba en el fútbol italiano.

"¿Con Totti no has jugado?", le preguntó un aficionado. Y de ahí salió la historia: "Uh, sí. Contra Totti jugué muchas veces. Incluso Hicimos una apuesta de tiros libres” empezó contando el ex Platense.

Estaban los mejores pateadores de toda Italia: Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Totti, Christian Chivu, Andrea Pirlo, y Alessandro del Piero, era un evento que se inventó la liga porque la gente siempre se preguntaba quien era el mejor pateador a pelota parada del calcio", continuó.

"Cada quien se enfrentaba y había que patear cinco tiros libres cada uno y adivinen quien ganó. Solo eran 5 tiros libres" expresó entre risas.