Alexander Larín tiene una oferta para jugar en el exterior

Alianza comunicó este día que el jugador nacional, Alex Larín, no continuará con el equipo para la próxima temporada. El volante no tuvo un acuerdo para la renovación de su contrato debido a que tiene una opción para irse al extranjero y quería salir en caso se concretara, algo que la dirigencia paquiderma no aceptó.

El volante reconoce que es tiempo de dar un nuevo salto en su carrera. Espera que se concrete esta opción, pero si no, no le cierra las puertas a ningún equipo solamente al FAS, de donde aseguró que no regresaría más.

El defensor es muy querido en el Alianza, pero decidió avanzar en su carrera.

"No llegamos a un acuerdo, ya todo estaba avanzado en la renovación pero no me aceptaron una cláusula sobre una opción que tengo de ir al extranjero. La cosa es que mientras no den por finalizado el torneo del país donde puedo ir, no pueden hacerlo oficial. Uno quiere trascender en todas las áreas, pero Lisandro (Pohl, director ejecutivo del Alianza) no me lo aceptó", comentó el jugador a EL GRÁFICO.

Muchas gracias por todo me voy nuevamente pero siempre les voy a desear lo mejor de corazón ❤️��️ https://t.co/S5SPTj5ER2 — Alex Larin (@AlexLarin14) April 10, 2020

"Esto es así. El Alianza tiene muchos jugadores importantes e incluso los que han contratado llegarán a hacer buenas cosas. Hay grandes posibilidades de estar en ese nuevo club, aunque sabés que mientras no se firme el contrato todo puede cambiar", agregó.

"Está más que claro que yo no volvería a jugar con el FAS, eso está más que claro. Por ética mía, no lo haré. Los respeto como club pero no regresaré ahí. Ahora que se hizo oficial mi salida del Alianza no tengo duda que me llamarán de otros lados y espero solventar mi incorporación cuanto antes", finalizó Larín.