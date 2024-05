Quién es Tori Penso: La árbitra designada para Nicaragua vs Montserrat por Eliminatorias Concacaf 2026

Concacaf está comenzado a definir los últimos detalles para el inicio de la Eliminatoria Mundialista, entre ellos los nombramientos arbitrales, entre ellos el del duelo que tendrán Nicaragua contra su similar de Montserrat y que estará a cargo de la arbitra estadounidense Tori Penso.

Los nicaragüenses y los caribeños tendrán su enfrentamiento en la primera jornada del sueño mundialista, el cual se disputará el miércoles 5 de junio a las 20:00 horas en el estadio Nacional de Managua y tal como ya se dijo será una colegiada experimentada quien impartirá justicia.

¿Quién es Tori Penso?

Penso siempre fue una apasionada al futbol, aunque no tenía como prioridad sufrir golpes, es por eso que aunque seguía el deporte comenzó su carrera universitaria de marketing.

“En Estados Unidos no había árbitras a tiempo completo, así que no lo veía realmente como una carrera. Sin embargo, comprendí que era algo más que un trabajo temporal para mí, y que tal vez me permitiría conocer un poco mejor mi país, e incluso el mundo”, dijo Penso a una entrevista a FIFA

Antes de decidir abandonar su trabajo en una agencia de publicidad para dedicarse completamente al arbitraje, Tori conoció a Chris Penso, también árbitro, con quien acabaría casándose y con quien tendría tres hijas. De hecho, según ella, el momento que cambió su carrera se produjo en el Mundial femenino de Francia 2019, mientras sostenía a su hija pequeña en brazos.

Penso comenzó a alcanzar hitos significativos en su nueva carrera: en septiembre de 2020, se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la MLS en más de 20 años. En 2021, volvió a hacer historia, pero esta vez a nivel continental: además de ser la primera mujer en arbitrar y dirigir un equipo arbitral exclusivamente femenino en una competición masculina dirigida por la Concacaf, en junio se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA.

En 2022, Penso dirigió cinco partidos de la Copa Mundial Femenina sub-20 de la FIFA™ en Costa Rica, incluido uno de las semifinales. Y su pico más algo fue al dirigir la final del Mundial absoluto femenino entre España e Inglaterra.