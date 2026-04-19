Preocupación en Nicaragua: Matías Belli no la pasa bien en el futbol de Vietnam

El Matías Belli atraviesa un momento complicado en su aventura por el fútbol asiático, luego de sumar minutos en el empate 1-1 de su equipo, el Dong A Thanh Hoa FC, ante el Song Lam Nghe An FC en la máxima división de Vietnam.

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El delantero nicaragüense inició el compromiso desde el banquillo e ingresó hasta el minuto 64, una constante desde su llegada al club, donde aún no ha logrado consolidarse como titular. Esta situación comienza a generar preocupación tanto a nivel individual como en el entorno de la Selección de Nicaragua.

Falta de minutos y presión por responder

Desde su arribo procedente de Real Estelí FC, Belli ha disputado tres partidos de liga, pero en ninguno ha sido considerado desde el arranque, lo que refleja un proceso de adaptación que no termina de despegar en lo deportivo.

A nivel colectivo, el panorama tampoco es alentador. El Dong A Thanh Hoa FC se encuentra en la posición 12 con 17 puntos, inmerso en la lucha por evitar el descenso, con apenas una diferencia de 4 y 5 unidades respecto a los últimos lugares de la tabla.

Este contexto incrementa la presión sobre el atacante, quien necesita recuperar su mejor versión para aportar en un momento clave de la temporada, considerando que restan siete jornadas donde cada punto será vital para la permanencia.

Además, su presente no pasa desapercibido en la Selección de Nicaragua, donde es considerado uno de los legionarios importantes del proceso. Con la posible llegada de Otoniel Olivas como entrenador definitivo, Belli está obligado a elevar su nivel si quiere mantenerse como una pieza relevante en el combinado nacional.

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