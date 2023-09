Nicaragua se impuso de manera contundente 2-0 ante República Dominicana en condición de visitante, en la primera jornada de la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf. Este partido inaugural dejó claro que ambas selecciones estaban ansiosas por demostrar su valía en la competición regional.

El encuentro fue un duelo equilibrado en los primeros compases, con ambas escuadras buscando imponer su estilo de juego. Sin embargo, fue Nicaragua quien tomó la iniciativa en el minuto 37, con un remate de Matías Moldskred para poner así el 1-0.

Antes del descanso, los pinoleros nuevamente demostraron su contundencia e hicieron el segundo en el marcador, que prácticamente sentenció todo, ahora fue Oscar Acevedo que aprovechó su opción de cara al marco rival para anotar el 2-0.

A pesar de los esfuerzos de los dominicanos por reducir la brecha en el marcador, la defensa de Nicaragua se mantuvo firme, y el marcador final de 2-0 favoreció a los centroamericanos, que lograron llevarse una victoria importante en la cancha de los caribeños.

Nicaragua tomó el liderato del Grupo B y ahora se prepara para su siguiente duelo que se desarrollará el lunes 11 de septiembre cuando reciba la visita de Barbados en Managua.